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Тернопольские мастерицы вышивают рубашку для политзаключенного Балуха

18 июня, 13:10

Вскоре вышиванку перевезут в Киев, чтобы передать волонтерам

В райцентре Борщев Тернопольской области начала работу живая мастерская по вышиванию рубашки для украинского политзаключенного, крымчанина Владимира Балуха. Инициатором проекта выступила "Гильдия народных умельцев "Перлина", которая сотрудничает с краеведческим музеем.

Каждый из участников "Гильдии" присоединился материально к созданию вышиванки. Рубашку вышивают председатель организации Татьяна Дякивнич, и Ульяна Яремий -  работник краеведческого музея.

"Благословили мастериц на благое дело, освятили полотно и нитки для вышивки священники разных конфессий", – сообщают в Тернопольском облсовете.

Наталья Николин, заведующая методическим сектором музея, рассказала, что отшивать узоры начали с борщевской древней рубашки 30-х годов прошлого века, что находится в коллекции музея. Эта рубашка принадлежала местному активисту и  патриоту Степану Фещуку.

Вскоре, 26 июня рубашку перевезут в Киев, чтобы передать волонтерам, которые перешлют ее семье заключенного.

Напомним, недавно сообщалось, что украинский активист Владимир Балух, осужденный российским судом в аннексированном Крыму, которого после нескольких месяцев нахождения в штрафном изоляторе колонии Тверской области России перевели в тюремную больницу Торжка, сообщил о болях в области головы и грудной клетки.


Накануне сообщалось, чтобы Балуху продлили срок пребывания в штрафном изоляторе. Украинца поместили в штрафной изолятор 4 апреля, он должен был находиться там до 19 апреля.

Ранее мы писали, что политзаключенного украинца доставили в СИЗО №1 города Твери, где его по невыясненным причинам поместили в карцер, поэтому тюремщики не стали принимать передачу, которую для него собрал активист Артем Важенков.

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Тег Тернополь, вышиванка, политзаключенный, Балух

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