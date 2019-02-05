Тернопольский донор, помогавший больным детям, сам оказался в опасности

Мужчине поставили диагноз гепатит С, который грозит ему смертью

Тернопольский донор, помогавший больным детям, сам оказался в опасности 2019-02-05T20:10:00+02:00 Запад Мужчине поставили диагноз гепатит С, который грозит ему смертью

Житель Тернополя Михаил Секриер много лет был донором плазмы крови для детей, однако, теперь он сам оказался среди пациентов – ему поставили диагноз "гепатит С". Смертельный недуг уже прогрессирует, и его включили в государственную программу бесплатного лечения, но жизненно важных препаратов он ждет уже полтора года.

"У меня уже начальная стадия, это уже идет. Но это можно еще и лекарствами вылечить", – отметил мужчина.

Цирроз печени у 67-летнего мужчины вызвал заболевание гепатитом С, который диагностировали несколько лет назад. В 2017-м году тернопольчанина внесли в государственную программу бесплатного лечения.

"Была комиссия, был профессор, они решили, чтобы меня ввести в этот бесплатный проект, на бесплатное лечение, и говорят – ждите. Появятся финансы – будет программа эта задействована", – рассказал он.

Однако бесплатных лекарств мужчина ждет уже полтора года, причем в конце прошлого медики сообщили ему, что на лечение пенсионеру рассчитывать пока что не стоит.

"Я не являюсь членом комиссии, которая принимает решение, кого зачислять на терапию. Но, конечно, по логике вещей, преимущества предоставляют тем больным, у которых серьезные формы фиброза печени", – объяснила Оксана Кадубец, заведующая инфекционным отделением Тернопольской городской больницы скорой помощи.

В областном управлении здравоохранения говорят: на сегодня в списке на бесплатное лечение гепатита – почти тысяча человек. В прошлом году только 35 из них получили помощь.

"Мы еще за 18-й не получили. Еще за 18-й. У нас не было препаратов по государственным закупкам. Только за 17-й мы получили в начале 18-го, и то частичную терапию", – рассказала Елена Герасименко, эксперт управления здравоохранения Тернопольской ОГА, специалист-инфекционист, член комиссии по предоставлению лечения больным с гепатитами В и С.

В прошлом году в Украине было более 52 тысяч зарегистрированных больных гепатитом В и С. Хватит ли на всех препаратов по государственной программе, в Минздраве пока сказать не могут.

"Было ли обеспечено, на самом деле данные, я уже говорила, что они только собираются. Закупки продолжаются определенное время. И закупка препаратов происходит не вначале года, это середина года, где-то конец года, и потому не все больные имели возможность начать лечение", – объяснила Ирина Иванчук, начальница сектора заместительной поддерживающей терапии вирусных гепатитов Центра общественного здоровья Минздрава.

В конце 90-х, имея крепкое здоровье, Михаил постоянно сдавал кровь, и даже стал почетным донором Украины. А сейчас пенсионер сам нуждается в помощи. Дорогие препараты ему не по карману. Однако дождется ли он своей очереди на бесплатное лечение гепатита, мужчина не знает.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Сумах доноры крови установили национальный рекорд. А перед этим секретарь СНБО Александр Турчинов сдал кровь для раненых украинских бойцов и призвал политиков поступить так же.

Кроме того, стоит напомнить, что в Харькове бойцы сдали кровь для раненых военных. От каждого донора забрали по 450 граммов крови.

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