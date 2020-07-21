Террорист долго наблюдал за автобусом: появились новые подробности захвата заложников в Луцке

Луцкий террорист перед захватом заложников долго высматривал автобус и зашел в него только тогда, когда в нем собралось самое большое число пассажиров. Об этом сайту "Сегодня" рассказал один из местных перевозчиков.

"Нам стало известно, что подозреваемый накануне жил в гостинице в Луцке, взял такси утром, приехал около 9:50 на автостанцию. Долго наблюдал за обстановкой. Высмотрел автобус, в который зайдет наибольшее число пассажиров. Сел в автобус, спустя несколько минут после того, как автобус тронулся, заставил водителя изменить маршрут и начал выдвигать свои непонятные требования", – сообщил наш источник.

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Напомним, сегодня утром, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

Как известно, мужчину, который захватил людей в заложники, зовут Кривошей Максим Степанович. Максим Плохой – это псевдоним террориста.

Все подробности инцидента читайте в материале сайта "Сегодня": "Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео).

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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