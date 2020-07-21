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"Луцкий террорист" освободил троих заложников: видео

21 июля, 20:48

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

"Луцкий террорист" отпустил на свободу женщину, подростка и беременную

"Луцкий террорист" Максим Кривош, который сегодня днем захватил в плен пассажиров и водителя автобуса в центре Луцка, освободил троих удерживаемых.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил 21 июля замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, об освобождении удалось договориться первому заместителю главы Национальной полиции Евгению Ковалю.

"Это пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка. Они свободны", – пишет Геращенко, прикрепив к сообщению видео с первыми освобожденными заложниками.

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Напомним, утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Максим Кривош захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В связи с происшествием в городе ввели оперативный план "Заложник", а центр Луцка перекрыли для обеспечения безопасности граждан.

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Злоумышленник требует чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили в YouТube заявления о том, что именно они – террористы в законе. Также видеообращение должен записать президент Владимир Зеленский.

Случившееся уже признали террористическим актом, открыто уголовное производство.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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Луцк автобусы захват заложников Максим Кривош

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