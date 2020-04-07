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Теряют сознание в очередях: люди штурмуют границу на Закарпатье (фото, видео)

7 апреля, 12:49

Тина Наринецкая

КПП пытаются пересечь сотни людей

Через пропускные пункты на Закарпатье в Украину из-за границы продолжают прибывать заробитчане. Люди стоят в огромных очередях на границе, а некоторые даже теряют сознание.

В частности, то, как сотни украинцев штурмуют КПП "Тиса" в Чопе, на своей странице в Facebook показал Михаил Юркуц.

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По словам очевидцев, люди на пункте пропуска простояли около десяти часов. Один человек в очереди даже потерял сознание – его пришлось откачивать.

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Ранее мы сообщали, что с полуночи 7 апреля решением Кабмина количество работающих пунктов пропуска на украинской госгранице сократили до 19. Об этом рассказал начальник управления организации пограничного контроля администрации Госпогранслужбы генерал-майор Юрий Лысюк.

Отметим, что недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что основным источником коронавируса в Украине является огромный поток людей на границе. По его словам, люди приезжают в Украину и дальше уже происходит гиперболическое развитие этой болезни. В связи с этим и решили закрыть любое пассажирское сообщение через границу.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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