Тільки мова: во Львовской области ввели мораторий на "русскоязычный культурный продукт"

Сегодня, 11:30

Такое решение приняли депутаты Львовского областного совета

Фото: autopravilo.ru
Фото: autopravilo.ru

Депутаты Львовского областного совета проголосовали за введение моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах по всей территории области до момента полного прекращения оккупации территории Украины. Решение было принято 18 сентября, о чем сообщается на сайте Львовского облсовета.

Кроме этого, депутаты решили: "Поручить ЛОГА (О.Синютка) принять меры по созданию межведомственной рабочей группы, с участием общественности, правоохранительных органов и районных госадминистраций, с целью проведения систематической разъяснительной работы для физических и юридических лиц о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области".

Все эти действия предпринимаются во избежание эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни; для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоления последствий длительной языковой русификации.

Также было принято решение: "Поручить исполнительному аппарату областного совета (В. Харлов) разработать и представить на рассмотрение областного совета обращение к Верховной Раде о необходимости внесения изменений в законодательные акты Украины относительно запрета публичного воспроизведения аудиовизуальных произведений на языке государства-агрессора"

Контроль за выполнением решения возлагается на постоянные комиссии: по вопросам культуры, историко-культурного наследия, туризма, духовного возрождения и СМИ; по вопросам депутатской деятельности, этики, регламента, свободы слова и антикоррупционной политики; и по вопросам законности, правоохранительной деятельности, соблюдения прав человека и военных проблем.

Напомним, недавно президент Петр Порошенко подписал указ "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействию созданию единого культурного пространства Украины".

Ранее на заседании Львовского городского совета утвердили постановление "О регулировании языка обслуживания граждан в сфере оказания услуг, торговли и осуществления информирования о товарах и услугах в г. Львове".

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Источник:

"Сегодня"

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