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Трагедия на Закарпатье: в карете "скорой" умер ребенок

Сегодня, 16:17

По предварительной информации, находясь дома, мальчик случайно выпил неизвестное вещество

Фото: expres.online
Трагедия на Закарпатье: в карете "скорой" умер ребенок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6c9/2ec/5c66c92ec2602.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6c9/2ec/5c66c92ec2602.jpeg Запад По предварительной информации, находясь дома, мальчик случайно выпил неизвестное вещество

В селе Боржавское, что в Виноградовском районе Закарпатья, неожиданно умер 10-летний ребенок.

"Сообщение о внезапной смерти мальчика поступило 14 февраля. Полицией уже установлено, что ребенок умер по дороге в больницу, куда ее доставляли после отравления неизвестным веществом. Мальчик умер в карете скорой медицинской помощи", – сообщают в полиции.

Следственно-оперативная группа пообщалась с родителями ребенка. По предварительной информации, находясь дома, мальчик случайно выпил неизвестное вещество, в результате чего его самочувствие ухудшилось, и родители вызвали врачей.

К сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось. По факту начато следствие по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Тело направили в прозектуру, где будет установлена ​​причина смерти. По делу продолжается досудебное следствие.

Ранее в Житомирской области будут судить врачей, по вине которых умерли во время родов 37-летняя женщина и ее ребенок.

Также мы писали о том, какую ответственность могут понести украинские медики за врачебные ошибки.

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Тег умер, Закарпатье, ребенок, скорая

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