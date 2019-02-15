Трагедия на Закарпатье: в карете "скорой" умер ребенок
По предварительной информации, находясь дома, мальчик случайно выпил неизвестное вещество
В селе Боржавское, что в Виноградовском районе Закарпатья, неожиданно умер 10-летний ребенок.
"Сообщение о внезапной смерти мальчика поступило 14 февраля. Полицией уже установлено, что ребенок умер по дороге в больницу, куда ее доставляли после отравления неизвестным веществом. Мальчик умер в карете скорой медицинской помощи", – сообщают в полиции.
Следственно-оперативная группа пообщалась с родителями ребенка. По предварительной информации, находясь дома, мальчик случайно выпил неизвестное вещество, в результате чего его самочувствие ухудшилось, и родители вызвали врачей.
К сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось. По факту начато следствие по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Тело направили в прозектуру, где будет установлена причина смерти. По делу продолжается досудебное следствие.
Ранее в Житомирской области будут судить врачей, по вине которых умерли во время родов 37-летняя женщина и ее ребенок.
Также мы писали о том, какую ответственность могут понести украинские медики за врачебные ошибки.
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