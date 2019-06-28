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Трагедия в Черновцах: полицейские ищут мать убитого мальчика (фото)

28 июня, 17:03

Уроженке Хмельницкой области всего 22 года

Фото: Facebook

В полиции пытаются установить местонахождение матери мальчика, тело которого нашли в дорожной сумке на окраине Черновцов. Имя женщины – Пилявская Анна Александровна, 1997 г.р., уроженка Хмельницкой области.

Приметы: рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы темные, волнистые с красноватым оттенком, стрижка "каре", глаза темно-зеленые, на левой руке, ближе к запястью – татуировки в виде короны, на предплечье – татуировку с изображением "ловца снов" с головами волков.

Напомним, вчера вечером возле Черновцов случайные прохожие обнаружили в кустах чемодан. В нем находилось замотанное в одеяло тело мальчика в возрасте до трех лет. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

Ранее на Буковине местные жители достали из реки Теплица мертвого младенца. Тело новорожденного мальчика находилось в полиэтиленовом пакете.

А во Львове на лестничной клетке 13-этажа жилого дома уборщица нашла картонную коробку, в которой лежал мертвый младенец.

Также сообщалось, что В Ровно 21-летняя женщина убила свою маленькую дочь.


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Тег убийство, ребенок, черновцы, мальчик

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