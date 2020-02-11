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Трагедия в лесу Ровенской области: мужчина погиб мгновенно

11 февраля, 12:25

Мужчина скончался на месте инцидента

/ Фото: Pixabay

В Ровенской области произошел несчастный случай, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции области.

Известно, что инцидент произошел в Гощанском районе.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия предварительно выяснила, что отец с сыном выехали в лесной массив для пристрелки оружия, во время которого по неосторожности одна из пуль попала 52-летнему мужчине в голову. От полученной травмы он погиб на месте", - говорится в сообщении.

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Согласно врачебного свидетельства смерть мужчины наступила в результате огнестрельного пулевого сквозного ранения головы.

Правоохранители изъяли нарезной охотничий карабин, зарегистрированный в установленном законодательством порядке.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Начато уголовное производство по статье "убийство по неосторожности".

Напомним, ранее в Харьковской области, возле села Солоницевка Дергачевского района, 45-летний мужчина получил ранение – в него попали охотники, которые находились неподалеку. Пострадавший отправился в лесополосу за два километра от своего дома, чтобы собрать спиленные ветки, и внезапно почувствовал в теле резкую боль.

Кроме того, в селе Пятка Чудновского района Житомирской области 50-летний мужчина выстрелил из мелкокалиберного оружия в своем дворе, а попал в подростка – в соседском.

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