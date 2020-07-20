Трагедия во Львовской области: от коронавируса умерла роженица

Во Львовской области, которая остается антилидером в стране по масштабам распространения коронавирусной эпидемии, скончалась инфицированная 28-летняя роженица.
Как сообщает Zahid.net, трагедия случилась в Жовковской центральной районной больнице.
По словам главврача медучреждения Игоря Сапожникова, перед произошедшим жительницу Яворивского района на 27 неделе беременности госпитализировали с подтвержденным COVID-19.
В ночь на 18 июля она при помощи кесарева сечения родила ребенка, но сама при этом умерла от осложнений коронавирусной инфекции.
До оглашения результатов вскрытия Сапожников отказался разглашать какие-либо подробности состояния здоровья погибшей.
За жизнь малыша сейчас борются медики неонатального центра Львовской областной клинической больницы – он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в очень тяжелом состоянии.
Отметим, состоянием на утро 20 июля во Львовской области официально подтвердили 8 115 случаев COVID-19. При этом 1 605 человек уже выздоровели, а 209 скончались.
На прошлой неделе в городе Стрый еще одной жертвой эпидемии стала 20-летняя девушка. Ее положение усложнила сопутствующая патология.
Также сообщалось, что, несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19, во Львове продолжают смягчать карантин.
А о вспышке коронавируса на одном из украинских курортов смотрите в видеосюжете:
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