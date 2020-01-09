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Транспортный коллапс на Прикарпатье: гололед на дорогах остановил сотни машин

9 января, 11:39

На всей территории области после снега с дождем дороги покрылись гололедицей

Фото: Служба автомобильных дорог

Фото: Служба автомобильных дорог

На всей территории Ивано-Франковской области дождь с переходом в мокрый снег в условиях мороза привел к подмерзанию проезжей части и возникновению гололедицы.

"Для борьбы с гололедицей привлечены предприятия, которые отвечают за зимнее содержание дорог государственного значения на территории области", – отметили в Службе автомобильных дорог области.

В свою очередь, полицейские предупредили водителей о сложной ситуации на дорогах и посоветовали им воздержаться от поездок, а также призвали пешеходов к осторожности.

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Как рассказали сами водители в Telegram-канале "Коломия 112", траса на Ивано-Франковск за Коломыей превратилась в "стекло", и десятки машин остановились на обочинах в ожидании дорожной техники.

"Все стоят. Чувствую, что Франковска я сегодня не увижу", – прокомментировал один из шоферов.

Также остановилось и движение на дороге в селе Клубовцы Тисменницкого района.

"Гололедица. Просто скользко, все машины стоят. Что-то пытались посыпать, но скользко. Просто лед", – написал очевидец.

В селе Черемхив также все автомобили остановились, а движение было парализовано.

Напомним, что новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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Источник: Сегодня

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