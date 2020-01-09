Транспортный коллапс на Прикарпатье: гололед на дорогах остановил сотни машин

На всей территории Ивано-Франковской области дождь с переходом в мокрый снег в условиях мороза привел к подмерзанию проезжей части и возникновению гололедицы.
"Для борьбы с гололедицей привлечены предприятия, которые отвечают за зимнее содержание дорог государственного значения на территории области", – отметили в Службе автомобильных дорог области.
В свою очередь, полицейские предупредили водителей о сложной ситуации на дорогах и посоветовали им воздержаться от поездок, а также призвали пешеходов к осторожности.
Как рассказали сами водители в Telegram-канале "Коломия 112", траса на Ивано-Франковск за Коломыей превратилась в "стекло", и десятки машин остановились на обочинах в ожидании дорожной техники.
"Все стоят. Чувствую, что Франковска я сегодня не увижу", – прокомментировал один из шоферов.
Также остановилось и движение на дороге в селе Клубовцы Тисменницкого района.
"Гололедица. Просто скользко, все машины стоят. Что-то пытались посыпать, но скользко. Просто лед", – написал очевидец.
В селе Черемхив также все автомобили остановились, а движение было парализовано.
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