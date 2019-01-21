Требовал зарплату, а получил побои: в Ровно расследуют избиение пенсионера

Пенсионер вместо денег получил сотрясение мозга и перелом носа

Требовал зарплату, а получил побои: в Ровно расследуют избиение пенсионера 2019-01-21T18:41:37+02:00 Запад Пенсионер вместо денег получил сотрясение мозга и перелом носа

В Ровно полиция расследует похищение и пытки пенсионера, который требовал от работодателя выплатить ему заработанные деньги. Как выяснилось, мужчина работал в торговом киоске и не получил зарплаты, а его наниматель решил проучить настойчивого продавца.

По данным оперативников, пенсионера выкрали из-под подъезда многоэтажки. Потерпевший рассказал, что нападающих было трое. Также он предположил, что заказал похищение бывший работодатель, который якобы не хотел платить деньги, заработанные им за месяц. торговли на рынке.

"За руки, и за ноги и запихнули в бус. Навалились на меня все трое. Надели наручники, везли в Олексин, а за рулем сидел предприниматель", – припомнил потерпевший Владимир Жигадло.

Пенсионер добавил, что несколько раз приходил за деньгами и как-то ударил ногой автомобиль начальника, чем и вызвал его гнев. Мужчина сообщил также, что после похищения его сутки продержали в сельском хлеву, а освободили только тогда, когда он пообещал принести тысячу евро.

Выбравшись из сарая, пострадавший обратился в полицию, и там открыли расследование по статьям "нанесение телесных повреждений" и "незаконное лишение свободы".

"Он указывает, кто заказчик. Эти люди сейчас, у нас есть по ним информация. Она проверяется в рамках двух уголовных производств, все обстоятельства устанавливаются. Пока никто не задержан", – сообщил спикер Нацполиции в Ровенской области Антон Крук.

Предпринимателю и его сообщникам грозит до пяти лет тюрьмы. А пенсионера, которому диагностировали сотрясение мозга и перелом носа, уже выписали из больницы.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Голосеевском районе Киева похитили директора фирмы. Полиция разыскивает серебристый Mercedes с болгарскими номерами.

Кроме того, были задержаны два брата, которые похитили криптовалютчика. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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