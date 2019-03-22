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Три километра на багажнике: в Тернопольской области ром "прокатил" полицейского

Сегодня, 18:41

Ко всему, жителю Николаевской инкриминируют кражи и мошенничество

Фото: Нацполиция
Три километра на багажнике: в Тернопольской области ром "прокатил" полицейского //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/50f/e20/5c950fe20a26f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/50f/e20/5c950fe20a26f.jpg Запад Ко всему, жителю Николаевской инкриминируют кражи и мошенничество

В Тернопольской области один из представителей ромской национальности, убегая от преследования, провез на багажнике работника полиции почти три километра. После этого он выбежал из автомобиля и скрылся.

"Жителю Николаевской области, 1983 года рождения, инкриминируют кражи, мошенничество, а также покушение на жизнь сотрудника полиции. Находился в розыске и автомобиль, на котором ездил злоумышленник", – сообщают в полиции.

Оперативники получили информацию, что пропавший  автомобиль находится в Чорткове. Чтобы проверить, по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Когда правоохранители попросили водителя предъявить документы на машину, он резко тронулся с места. Однако избежать задержания мужчине не удалось. Оперативники вышли на след беглеца и мужчину задержали. Давать какие-либо показания он отказывается. Ему уже объявили подозрение Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее житель Закарпатской области  пытался скрыться с места происшествия и ранил сотрудницу полиции ножом.

Также мы писали, что жителю Дубенского района Ровенской области грозит пожизненное лишение свободы за убийство полицейского. Уголовное производство и обвинительный по делу убийства 33-летним жителем села Столбец инспектора патрульной полиции Александра Гордийчука направили в суд.

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Тег Тернополь, багажник, полицейский, ром

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