Три недели с трупами. Женщина в Тернополе жила в квартире с мертвыми матерью и сестрой

В Тернополе женщина три недели прожила в одной квартире с мертвыми матерью и сестрой. Причины смерти двух женщин устанавливают.
Об этом пишет пресс-служба отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.
Вызвали стражей порядка соседи, которые жаловались на неприятный запах из квартиры. Люди сообщили, что там живут три женщины, но в последнее время их не видно.
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Сотрудники полиции, зайдя в квартиру, увидели на кровати тело матери, 1943 года рождения, и ее младшей пятидесятилетней дочери.
"По предварительной информации, женщины были мертвыми примерно 2-3 недели. Старшая дочь жива, но она не рассказывает, от чего и когда умерли родственники и почему она об этом никому не сообщила", – отметили в полиции.
Женщину бригада "скорой" доставила в больницу.
Причины смерти станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы. Данный факт внесен в ЕРДР согласно статье 115 (естественная смерть) Уголовного кодекса.
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