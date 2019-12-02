Трое очаровательных львят родились в Хмельницком – видео

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Трое львят родились в зоопарке Хмельницкого. Заботливые родители пока никого не подпускают к малышам. Для новоиспеченной мамы Тиары разработали особый питательный рацион. Украина, кстати, одна из немногих стран в мире, где регулярно появляются львята, говорят смотрители. Покупают у нас малышей и Африка, и Австралия и даже частные заповедники Арабских Эмиратов.

Зайти в вольер, чтобы отогнать Тиару и снять малышей, пока нереально. Мама агрессивно защищает свой выводок и не подпускает к ним даже хозяина. На улице минус три, а в вольере +20. Чтобы львятам не было холодно, в буржуйке постоянно горят дрова. А еще Тиара не подпускает к детям даже отца, Амура. Хищник подчиняется самке и играет на улице с хозяином. Чтобы молоко у Тиары было питательным и полезным для детей, для львицы разработали специальное меню.

"И морскую, и речную рыбу в рацион добавили. Добавили и мясо. Больше говядины", – рассказывает Сергей Палехин, владелец львов.

В Украине львята рождаются чаще, чем в Африке. Например, у Тиары и Амура это уже четвертый приплод за два года. Для возрождения популяции в дикой природе, украинских хищников покупает Австралия и частные заповедники Арабских Эмиратов. Не смотря на это численность популяции львов постоянно падает.

Каждый раз у Тиары и Амура рождается пять львят. Такой немаленький выводок, потому что за животными хорошо ухаживают и правильно кормят, говорят ветеринары.

"Приезжают представители сообществ охраны дикой фауны из Африки, из Азии, берут этих львят. Выпускают в парки", – объясняет ветеринар Кирилл.

Посетителям львят покажут через несколько дней. В зоопарке ждут пополнения еще в двух семьях. Дети должен появиться у парочки носух и енотов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что редкие шпороносые черепахи вылупились в экопарке Харькова. Шпороносые черепахи – одни из самых больших в мире и занесены в Красную книгу.

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