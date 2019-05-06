Трое погибших и девять раненных: названа причина трагедии на Прикарпатье

По вине нетрезвого водителя погибли граждане Республики Беларусь в возрасте от 23 до 29 лет

Фото: ГСЧС

В Верховинском районе Ивано-Франковской области сегодня грузовой автомобиль слетел с обрыва высотой 40 метров и упал в реку Черный Черемош.

Полицейские установили, что 47-летний водитель автомобиля "ГАЗ-66" не справился с управлением на подъеме, в результате чего автомобиль начал движение назад и перевернулся в реку.

Водитель – житель одного из сел Косовского района, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила медицинская экспертиза. Водитель находится в состоянии шока, обошелся синяками.

В грузовике находились 24 человека (23 туристы-иностранцы и водитель). Предварительно известно, что группа туристов из Беларуси должна была осуществить сплав по реке, так направлялись к месту назначения.

В результате ДТП три человека погибли на месте: 23-летняя и 28-летняя гражданки Беларуси и 29-летний гражданин Беларуси. Еще 9 человек в возрасте от 21-го до 49-ти лет проходят медицинское обследование в Верховинской больнице с различными травмами. Другим пассажирам оказана помощь на месте происшествия.





















Для помощи в результате аварии были привлечены как полицейские и спасатели, так и другие туристы, которые осуществляли сплав.

По данному факту открыто уголовное производство. Виновнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Водителя задержали. Вскоре ему объявят подозрение, а также суд изберет меру пресечения.

К спасательным работам привлекались 12 единиц техники и 51 человек личного состава ГСЧС.

Ранее в одном из сел Тлумацкого района на Прикарпатье 22-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь по полевой дороге вдоль берега Днестра слетел в реку. В результате 45-летний пассажир, который находился на заднем сидении, погиб на месте. Водитель получил ушиб шейного отдела позвоночника и перелом левой ключицы.

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