После столкновения с "жигулями" автомобиль Opel налетел на Citroen, и обе машины слетели в кювет

Тройное ДТП на международной трассе Львов – Краковец: есть погибший и раненные 2019-07-30T11:11:00+03:00 Запад После столкновения с "жигулями" автомобиль Opel налетел на Citroen, и обе машины слетели в кювет

На автодороге Львов – Краковец возле села Когуты Яворовского района 29 июля в 17:20 произошло смертельное ДТП.

"Водитель автомобиля "ВАЗ 2104", житель г. Новояворовск, 1980 года рождения, выехал на полосу встречного движения и допустил встречное столкновение с автомобилем Opel под управлением 62-летнего жителя с. Терновица Яворовского района. Вслед за этим водитель автомобиля Citroen, житель с. Прилбичи Яворивского района 1977 года рождения, совершил попутное столкновение с автомобилем Opel, после чего оба автомобиля съехали в кювет", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ 2104" скончался на месте происшествия. Пассажир автомобиля Opel и пассажирка автомобиля Citroen С4 "с травмами разной степени тяжести госпитализированы в травматологическое отделение Новояворовской РЛ №1. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Свалявском районе Закарпатья 29 июля произошло ДТП с тремя погибшими. На трассе Киев – Чоп столкнулись два автомобиля: грузовик DAF под управлением 26-летнего жителя Чернигова и автомобиль марки Volkswagen Tiguan.

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Напомним, недавно в Черновицкой области не разминулись два микроавтобуса. В результате ДТП десять человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

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