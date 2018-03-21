Тройное ДТП в Мукачево: есть пострадавшие

На проезжей части не разминулись "ВАЗ-2104", Audi и Mercedes

В Мукачево сегодня, около восьми утра, на улице Матросова произошло ДТП с пострадавшими.

"Прибыв на место происшествия, патрульные зафиксировали, что водитель автомобиля "ВАЗ-2104", во время встречного разъезда, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Audi, а затем – с Mercedes", – сообщает патрульная полиция Закарпатской области.

По предварительной информации, в результате ДТП, три человека получили травмы. После оказания домедицинской помощи, патрульные вызвали "скорую" и пострадавших доставили в больницу. Далее этим ДТП будет заниматься следственно-оперативная группа.

Напомним, недавно в Ровенской области на трассе Киев – Чоп, произошло ДТП с последующим возгоранием. Погиб 29-летний водитель.

Ранее сообщалось, что на международной трассе Киев-Чоп водитель внедорожника насмерть сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.

А на трассе Львов-Тернополь в результате ДТП два человека погибли и четверо получили травмы.

Также под Киевом на Одесской трассе произошло ДТП – водитель грузовика "ЗИЛ"разворачивался в зоне ремонтных работ и ударил фуру с аммиаком, которая опрокинулась.