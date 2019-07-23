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Тройное ДТП в Ровенской области: есть пострадавшие

23 июля, 18:18

В результате аварии двое водителей оказались в больнице

В Ровенской области сегодня, 23 июля, около 14:50 столкнулись три автомобиля. Авария произошла на автодороге "Городище – Ровно – Староконстантинов" вблизи села Лесополь. Об єтом сообщают в полиции.

В результате столкновения автомобилей Volkswagen Vento, Volkswagen Golf и Citroën Jumper двух водителей доставили в больницу.

Движение на этом участке пока затруднено. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, недавно в Черновицкой области не разминулись два микроавтобуса. В результате ДТП десять человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

Напомним, недавно в Ивано-Франсковской области столкнулись две легковушки. Жертвами жуткой аварии стали двое детей.


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Тег ДТП, ровно, столкновение, пострадавшие

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