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Тройное ДТП в Ровенской области: столкнулись грузовик, маршрутка и легковушка

8 июня, 18:49

Разбитые машины перекрыли дорогу международного значения

На трассе Киев - Чоп произошло тройное ДТП
На трассе Киев - Чоп произошло тройное ДТП. Фото: Нацполиция

В Ровенской области на трассе Киев – Чоп произошло столкновение грузовика, маршрутного микроавтобуса и легковушки.

Инцидент случился 7 июня, около 17:00 возле села Бабин Гощанского района, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"В результате ДТП травмирован водитель "КамАЗа", его доставили в больницу. В маршрутном такси находилось 15 пассажиров, никто из них не пострадал", – говорится в сообщении.

По данным стражей порядка, в результате столкновения поврежденные транспортные средства перекрыли трассу и движение на этом участке дороги было затруднено.

Напомним, ранее "Сегодня" сообщали, что в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


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Тег ДТП, маршрутка, грузовик, киев-чоп

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Сегодня

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