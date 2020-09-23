Тройное ДТП во Львовской области: два человека погибли, двое ранены (фото)

Водитель легковушки врезался в микроавтобус и вылетел на встречную полосу

Во Львовской области, на трассе Львов – Шегини, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли и еще двое получили ранения.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, столкновение трех автомобилей произошло ранним утром 23 сентября в селе Бартатов Городоцкого района.

"Водитель автомобиля Peugeot-307, 21 летний житель Городка, совершил столкновение с микроавтобусом ГАЗель под управлением 56-летнего жителя Пустомытовского района. После этого столкновения легковушка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с микроавтобусом Peugeot Boxer", - сообщили копы.

В результате аварии водитель и пассажир Peugeot-307, 41-летний житель Тернопольской области, от полученных травм погибли на месте происшествия. Водитель и пассажир Peugeot Boxer, мужчины 25 и 24 лет, оказались в больнице.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как на Прикарпатье в жутком ДТП погибли три человека.

Также сообщалось, что в аварии на территории Ивано-Франковской области погибли три человека, еще двое, в том числе ребенок, попали в больницу.

Кроме того, в Ивано-Франковской области столкнулись две легковушки. Жертвами жуткой аварии стали двое детей.

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