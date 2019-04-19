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Тройное ДТП во Львовской области: есть пострадавшие

Сегодня, 12:28

На трассе столкнулись Hyundai Tucson, ВАЗ и Renault Megane

Фото: Варта-1

Во Львовской области столкнулись три автомобиля, вследствие чего пострадали три человека. Авария произошла 18 апреля около 21:25, на автодороге Львов – Рава-Руська.

В селе Малехов Жолквовского района столкнулись Hyundai Tucson, ВАЗ-2111 и Renault Megane. В результате телесные повреждения получили 62-летний житель Яворовского района – водитель ВАЗа и две его пассажирки.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее мы писали, что во Львове возле автозаправки столкнулись автомобили BMW 7 и Daewoo Lanos.


Напомним, не так давно на трассе Львов – Тернополь не разминулись две иномарки. Женщина – водитель Audi шла на обгон, выехала на встречную полосу и врезалась в Subaru, в результате чего легковушки превратились в металлолом.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег авария, ДТП, Львов, пострадавшие

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Источник:

Сегодня

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