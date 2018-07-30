Тройное ДТП во Львовской области: пострадали восемь человек

В числе пострадавших две сестры в возрасте 1,5 месяца и 12 лет

В селе Ковыри Пустомытовского района Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое детей и шестеро взрослых. ДТП случилось на трассе Киев – Чоп.

"Водитель автомобиля Volkswagen Passat – 37-летний житель Пустомытовского района, выезжая на главную дорогу, столкнулся с автомобилем BMW под управлением 20-летнего жителя этого же района. Затем на встречной полосе он столкнулся с автомобилем Mercedes, которым управлял 30-летний житель города Новый Раздол", – сообщают в полиции.

С телесными повреждениями в больницу доставили водителя Volkswagen, а также его 34-летнюю жену и двух дочерей в возрасте 12 лет и полтора месяца.

Пострадали также двое других водителей и пассажиры BMW – жительницы Пустомытовского и Николаевского районов в возрасте 49 и 17 лет.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, недавно во Львовской области произошло столкновение двоих легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека.

А в Ровенской области легковушка сбила женщину с двумя детьми. 48-летняя пешеход от полученных травм скончалась. По предварительной информации, с погибшей находились семилетний внук и десятилетний племянник.