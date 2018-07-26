Тройное столкновение во Львовской области: погибла пассажирка "Таврии"

Вчера, 10:58

Водитель Mercedes, оставив автомобиль, скрылся с места происшествия


На месте аварии. Фото: Нацполиция, facebook.com

На месте аварии. Фото: Нацполиция, facebook.com

На месте аварии. Фото: Нацполиция, facebook.com

На месте аварии. Фото: Нацполиция, facebook.com

Смертельное ДТП произошло на трассе Киев – Чоп, в селе Нагорное Сколевского района.

"Столкнулись автомобили Mercedes Citroen и "Таврия". Водитель Mercedes, оставив автомобиль, скрылся с места происшествия. Правоохранители устанавливают его местонахождение", – сообщают в полиции.

От полученных в результате ДТП травм пассажирка "Таврии" скончалась на месте происшествия, водитель с телесными повреждениями доставлен в больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников ДТП.  Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, не так давно в селе Чишки Пустомытовского района, на кольцевой дороге возле Львова, столкнулись легковушка Ford C-Max и грузовик Mersedes Benz. В результате ДТП погиб водитель Ford. Травмы получили три человека, в том числе один ребенок.

Ранее на международной трассе Львов – Краковец произошло ДТП, в котором столкнулись грузовик Mercedes и легковушка Hyundai. 29-летний водитель легковушки вылетел на встречную полосу и допустил столкновение с грузовой машиной.

Также мы писали, что на Прикарпатье в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли четверо молодых людей.
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Источник:

"Сегодня"

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