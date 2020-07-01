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Туристический бум на волынских озерах: власти ввели ограничения

1 июля, 15:39

Руслан Ровик Руслан Ровик

Администрация Шацкого района решила ужесточить карантин

В Шацком районе Волынской области на фоне растущего числа заболевших коронавирусом, а также из-за массового пренебрежения требованиями карантина было решено усилить меры противоэпидемической безопасности.

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Об этом говорится в решении комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщили на официальном сайте районной государственной администрации.

В ходе заседания рассматривались результаты контроля за выполнением требований карантина в районе на протяжении выходных дней – 27-29 июня.

Было принято решение:

- усилить государственный контроль за выполнением санитарного законодательства, а также режима работы развлекательных заведений на территории района;

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- обеспечить выполнение мер госнадзора за объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, агропродуктовыми рынками, заведениями общественного питания, развлекательными заведениями в соответствии с установленными требованиями по противоэпидемическим мероприятиям на период карантина, утвержденным государственным санитарным врачом Украины;

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- провести разъяснительную работу с предпринимателями, которые предоставляют услуги на территориях отдыха села Свитязь и в прибрежных полосах озера Свитязь, Песочное по обеспечению режима заведений и отсутствию музыкального озвучивания после 22 часов на период карантина;

- запретить работу развлекательных аттракционов и тематических парков на период карантина.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов предупредил о возможном ужесточении карантина в отдельных регионах, если рост числа заболевших продолжится, а карантинные меры не будут выполняться.

Отметим, что по данным на утро 1 июля в Украине заболели 44 998 человек, выздоровели 19 548, было зафиксировано 1173 летальных исхода.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Волынь курорт свитязь волынская область шацкие озера

Источник: Сегодня

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