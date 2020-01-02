Туристы и горожане празднуют Новый год во Львове

С первого дня нового 2020-го года в центре Львова негде иголке упасть. Здесь настоящий туристический бум. Тысячи львовян и гостей города гуляют по центру целыми семьями. Очень много людей с детьми. Самые популярные места: вблизи главной елки, на данный момент и у Ратуши. Есть также и те, для кого прогулка 1 января по Львову стала традицией.

"К нам приехало очень много друзей из-за рубежа. Они любят к нам очень приезжать, праздновать и Новый год, для них это впервые. Они живут в стране, где нет зимы, снега. Очень много гостей в городе, очень много туристов и очень много людей, но мы, в принципе, для нас это нормально и привыкли мы. Ходим, гуляем, отдыхаем", – говорит львовянка Надежда Гомзова.

Иностранцы и украинские туристы едут во Львов за впечатлениями. Гости города поделились новогодними ожиданиями.

"Не важно в каком городе, но все хотят мира, согласия и чтобы каждая семья праздновала вместе, могли путешествовать по Украине", – говорит Юлия Липич, туристка из Луцка.

"Хотим мира, чтобы было мирное время и мы надеемся, что будет, придет мир. Ну и всем мы желаем здоровья, так как самое главное – здоровье в жизни, потому что, если есть здоровье уже и гулять хочется, и все: и гулять, и петь, и колядовать", – делятся Иванна Лысак и Светлана Калиновская.

Гостей призывают оставаться во Львове и на Рождество. Его здесь традиционно встречают громкой колядой.

Тем временем, до самого Рождества в Днепре будут работать елочные городки и новогодние ярмарки.

Между тем, празднование Нового года продолжилось в Киеве 1 января с 17:00.

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