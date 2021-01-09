Туристы, осторожно! В Карпатах объявили угрозу схода снежных лавин

В горах Закарпатской области наблюдается значительная снеголавинная опасность.
Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, 9 января в высокогорье восточной части Закарпатской области будет наблюдаться значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.
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Эта информация пригодится как для местных жителей, так и для всех, кто собирается отдыхать в Карпатах во время локдауна.
"Первый день локдауна. Хорошо, что горнолыжным курортам разрешили работать, можно постоять в многокилометровой очереди на Буковель", – прокомментировал на своей странице в Facebook фотографии с очередями из автомобилей журналист Ярослав Иваночко.
Напомним, сегодня в нескольких областях Украины ожидается дождь и мокрый снег.
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