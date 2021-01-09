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Туристы, осторожно! В Карпатах объявили угрозу схода снежных лавин

9 января, 09:49

Ольга Литвин Ольга Литвин

Украинцы в локдаун отправляются отдыхать на курорт в Буковель

Фото: из открытых источников

Фото: из открытых источников

В горах Закарпатской области наблюдается значительная снеголавинная опасность.

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Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 9 января в высокогорье восточной части Закарпатской области будет наблюдаться значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

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Эта информация пригодится как для местных жителей, так и для всех, кто собирается отдыхать в Карпатах во время локдауна.

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"Первый день локдауна. Хорошо, что горнолыжным курортам разрешили работать, можно постоять в многокилометровой очереди на Буковель", – прокомментировал на своей странице в Facebook фотографии с очередями из автомобилей журналист Ярослав Иваночко.

Напомним, сегодня в нескольких областях Украины ожидается дождь и мокрый снег.

Больше о погодных катаклизмах смотрите в нашем сюжете:

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