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Турки в кукурузе: местные жители "сдали" пограничникам незваных гостей

24 сентября, 11:31

С начала года военнослужащие задержали более восьмидесяти граждан Турции

/ Фото: ГПС

В городе Рава-Руська Львовской области один из местных жителей сообщил пограничникам о появлении мужчин восточной внешности возле украинско-польской границы. Неизвестные, прячась в кукурузном поле, пытались незаметно прошмыгнуть через границу в обход пункта пропуска. Об этом сообщают в ГПС.

Вскоре пограничники задержали двоих иностранцев. Нарушителями оказались граждане Турции. С собой иностранцы имели соответствующие документы. Как оказалось, они находились на территории Украины законно и недавно прибыли в Киев самолетом.

Нарушителей доставили в пограничное подразделение для проведения фильтрационно-проверочных мероприятий и привлечения к ответственности за попытку незаконно перейти границу.

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Добавим, что в последнее время увеличилось количество попыток незаконного пересечения границы именно гражданами Турции. Иностранцы прибывают в Украину легально, чтобы в дальнейшем попробовать незаконным способом попасть в страны ЕС. С начала 2019 пограничники задержали 84 граждан Турции.

Ранее мы писали, что во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.

Напомним, недавно в Черновицкой области пограничники задержали восьмерых нелегалов. Их в своей машине вез местный житель из села Бояны, что в 30 километрах от границы с Румынией.

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Польша ЕС граница турки

Источник: Сегодня

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