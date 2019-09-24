Турки в кукурузе: местные жители "сдали" пограничникам незваных гостей

С начала года военнослужащие задержали более восьмидесяти граждан Турции

/ Фото: ГПС

В городе Рава-Руська Львовской области один из местных жителей сообщил пограничникам о появлении мужчин восточной внешности возле украинско-польской границы. Неизвестные, прячась в кукурузном поле, пытались незаметно прошмыгнуть через границу в обход пункта пропуска. Об этом сообщают в ГПС.

Вскоре пограничники задержали двоих иностранцев. Нарушителями оказались граждане Турции. С собой иностранцы имели соответствующие документы. Как оказалось, они находились на территории Украины законно и недавно прибыли в Киев самолетом.

Нарушителей доставили в пограничное подразделение для проведения фильтрационно-проверочных мероприятий и привлечения к ответственности за попытку незаконно перейти границу.

Реклама

Добавим, что в последнее время увеличилось количество попыток незаконного пересечения границы именно гражданами Турции. Иностранцы прибывают в Украину легально, чтобы в дальнейшем попробовать незаконным способом попасть в страны ЕС. С начала 2019 пограничники задержали 84 граждан Турции.

Ранее мы писали, что во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.

Напомним, недавно в Черновицкой области пограничники задержали восьмерых нелегалов. Их в своей машине вез местный житель из села Бояны, что в 30 километрах от границы с Румынией.

​

​

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама