У экс-начальника милиции Тернопольской области угнали джип

Машина была на сигнализации, что, однако, не помогло

Nissan Patrol Фото: Википедия.

В ночь на 4 июня в Тернополе неизвестные завладели автомобилем марки "Nissan Patrol" 2010 года выпуска

Как сообщает сайт Тернополяни, автомобиль принадлежал жене бывшего начальника УМВД в Тернопольской области.

В полицию о пропаже машины сообщил Федор Бортняк: в свое время он дослужился до звания генерал-майора милиции и был главой областного управления, затем – контрольно-ревизионного управления, а ныне руководит управлением исполнительной дирекции фонда социального страхования Украины в Тернопольской области.

По словам заявителя, авто было припарковано во дворе на ул. Микулинецкая, 3А, где, к слову, расположен юридический адрес вышеупомянутого управления. Известно, что машина была на сигнализации, а в баке было около 30 литров бензина.

Правоохранители получили ориентировку и разыскивают воров и похищенный автомобиль.

Как сообщалось, в Черновицкой области задержали водителя, который угнал, будучи пьяным, машину скорой помощи и врезался на ней в столб.

Также мы сообщали, что в Киеве мужчина угнал катер, чтобы покататься на нем с друзьями.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " У экс-начальника милиции Тернопольской области угнали джип". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"