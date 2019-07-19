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У полиции Закарпатья появился новый начальник

19 июля, 13:34

Полковник Андрей Рубель ранее работал заместителем начальника Департамента внутренней безопасности НПУ

Фото: Нацполиция

В Главном управлении Нацполиции в Закарпатской области сегодня, 19 июля, заместитель Председателя НПУ генерал Игорь Клименко представил личному составу нового руководителя. И.о. начальника полиции Закарпатья приказом Председателя НПУ от 18.07.2019 г. назначен полковник полиции Андрей Рубель.

Полковник полиции Рубль Андрей Николаевич – 1983 года рождения, до этого работал первым заместителем начальника Департамента внутренней безопасности НПУ.

Как прокомментировал генерал Игорь Клименко, кадровые изменения инициировано руководством МВД и НПУ с целью усиления руководящего состава полиции Закарпатья. Предыдущий глава ГУНП в Закарпатской области полковник полиции Роман Стефанишин сейчас находится на больничном.

Ранее сообщалось, что новым главой Закарпатской облгосадминистрации (ОГА) назначили Игоря Бондаренко – предпринимателя из Мукачево, владельца и основателя сети кондитерских с одноименным брендом.


Ранее Зеленский находился c рабочим визитом во Львовской области. Там он представил назначенного накануне главу Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского.

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Тег начальник, полиция, назначения, Закарпатская область

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