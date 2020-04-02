У жителя Тернополя коронавирус проявился на 17 день самоизоляции

У мужчины, у которого подтвердили третий в Тернополе случай заражения коронавирусом, симптомы инфекции появились только на 17 день самоизоляции. Об этом рассказали в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом.

Мужчине 55 лет и он недавно вернулся из Польши. Зараженный, как и положено, после приезда 14 дней находился на самоизоляции. Но температура и другие симптомы СОVID-19 у него появились только на 17 сутки карантина.

Сейчас инфицированный находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи. Его состояние медики оценивают как средней тяжести. Кроме того, известно, что с горожанами, у которых подтвердили коронавирус ранее, мужчина не контактировал.

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В штабе отметили, что с начала эпидемии в Тернополе лабораторно подтвердили три случая СОVID-19. Еще двое зараженных – тоже местные жители, мужчины 55 и 62 лет. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

Всего в Тернопольской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 106 человек. Критическая ситуация сложилась в Монастырисском районе: там массово болеют медики. COVID-19 нашли уже у 10 врачей, 14 медсестер, 8 младших медсестер. Один случай СОVID-19 в регионе оказался летальным.

Также мы рассказывали подробности заражения COVID-19 священника на Тернопольщине. Всех людей, которые были на службах, призвали изолироваться. Отмечается, что церковь в Залещиках большая, туда может поместиться 100-120 человек.

Как украинцы живут в условиях карантина – смотрите в сюжете:

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