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Убила двоих детей: на Прикарпатье горе-матери вынесли приговор

24 января, 14:08

Женщина заставила детей выпить отраву, выдав ее за витамины

Фото: из открытых источников

Фото: из открытых источников

В Ивано-Франковской области суд вынес приговор женщине, которая убила двоих детей – горе-мать заставила своих малышей выпить снотворное, а потом пыталась покончить с собой.

Как сообщает издание kurs.if.ua, трагедия произошла еще в 2016 году в Верховинском районе области.

В ходе судебных слушаний выяснилось, что 31-летняя женщина под видом приема витаминов заставила малышей выпить снотворное лекарственное средство, от которого дети в возрасте двух и девяти лет умерли.

После этого горе-мать перерезала себе вены и выпила крысиную отраву, однако покончить жизнь самоубийством ей не удалось – она выжила.

Суд назначил обвиняемой психиатрическую экспертизу, которая признала ее вменяемой, а потому ей был вынесен приговор – 15 лет лишения свободы.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее возле Черновцов нашли чемодан с телом ребенка. Жуткую находку обнаружили случайные прохожие. После этого полиция начала разыскивать мать ребенка.

А в Хмельницкой области копы разоблачили 23-летнюю девушку, мать двоих детей, в убийстве новорожденного младенца.

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убийство приговор убийца Прикарпатье Ивано-Франковская область

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