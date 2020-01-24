Убила двоих детей: на Прикарпатье горе-матери вынесли приговор

Женщина заставила детей выпить отраву, выдав ее за витамины

Фото: из открытых источников

В Ивано-Франковской области суд вынес приговор женщине, которая убила двоих детей – горе-мать заставила своих малышей выпить снотворное, а потом пыталась покончить с собой.

Как сообщает издание kurs.if.ua, трагедия произошла еще в 2016 году в Верховинском районе области.

В ходе судебных слушаний выяснилось, что 31-летняя женщина под видом приема витаминов заставила малышей выпить снотворное лекарственное средство, от которого дети в возрасте двух и девяти лет умерли.

После этого горе-мать перерезала себе вены и выпила крысиную отраву, однако покончить жизнь самоубийством ей не удалось – она выжила.

Суд назначил обвиняемой психиатрическую экспертизу, которая признала ее вменяемой, а потому ей был вынесен приговор – 15 лет лишения свободы.

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