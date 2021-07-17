Українська
$ 27,29
32,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Убивал ради интереса. Во Львовской области мужчина застрелил двух человек

17 июля 2021 15:10

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Оба раза мужчина два раза выстрелил в свою жертву. СМИ пишут, что мотивов у него не было

Подозреваемого в убийстве уже задержали. Коллаж "Сегодня"

Подозреваемого в убийстве уже задержали. Коллаж "Сегодня"

Во Львовской области задержали подозреваемого в двух убийствах, в том числе убийстве 40-летнего жителя Стрыя Ивана Гарбича.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По данным копов, в Стрыю 17 июля возле церкви нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями в области груди. В области начали спецоперацию и установили личность второго погибшего – это 43-летний местный житель.

Полицейские осматривают место преступления. Фото: Нацполиция

Во время отработки в городе копы заметили подозрительного мужчину, который остановил рейсовый автобус и поехал в направлении Сколе. Чтобы не вызвать у него подозрений, автобус остановили патрульные уже за чертой города. У мужчины нашли обрез ружья и патроны.

Как пишет Zaxid.net, стрелок не имел конфликтов со своими жертвами, он совершал убийства ради интереса.

В тренде
Зверское избиение активистки в Днепре. Коллеги пострадавшей назвали свои версии (обновлено)
Наталья Эшонкулова до и после избиения. Коллаж "Сегодня"
Реклама

Подозреваемого задержали, ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное.

Напомним, в Запорожье в ресторане "Аристократ" произошла стрельба – в результате погиб один человек.

Кроме того, в Харькове средь бела дня подстрелили мужчину.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Карпатах автомобиль сорвался с обрыва. Никто не выжил (фото)
В Карпатах автомобиль сорвался с обрыва. Никто не выжил (фото)Запад
Купить квартиру в Украине стало дороже: как изменились цены в крупных городах
Купить квартиру в Украине стало дороже: как изменились цены в крупных городахНедвижимость
"Суицидник на дорогу выпрыгнул" – что говорят о ДТП рейсового автобуса в Ровенской области (обновлено)Запад
Нардеп Юрченко был под наркотиками во время ДТП – экспертиза
Нардеп Юрченко был под наркотиками во время ДТП – экспертизаУкраина
Прыгала на батуте. В Ровенской области 6-летняя девочка напоролась на штырь (фото)
Прыгала на батуте. В Ровенской области 6-летняя девочка напоролась на штырь (фото)Запад
Житель Львовской области попал в реанимацию из-за больных зубов. Он в крайне тяжелом состоянии
Житель Львовской области попал в реанимацию из-за больных зубов. Он в крайне тяжелом состоянииЗапад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять