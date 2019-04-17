Убийство известной татуировщицы: полиция объявила в розыск "демона" из телешоу

У парня нарощены клыки, разрезан язык, а глазные яблоки окрашены в черный цвет

Фото: полиция.

Полиция Тернопольской области объявила в розыск 25-летнего Андрея Горбатюка, подозреваемого в убийстве 27-летней девушки.

Убийство известной в городе тату-мастерицы Татьяны Подвашецкой произошло в ночь на 16 апреля в многоэтажном доме на улице Леся Курбаса, 9, в Тернополе. Девушка была найдена мертвой в арендованной квартире – ей нанесли несколько ножевых ранений.











Правоохранители обнародовали фото подозреваемого. У парня нарощены клыки, разрезан язык, чтобы он напоминал змеиный, а глазные яблоки окрашены в черный цвет.

Сейчас полицейские устанавливают местонахождение убийцы.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении подозреваемого просят немедленно сообщить в полицию по телефонам: (0352) 27-11-70, (0352) 27-12-58, 067-471-66-23 или на линию "102". Анонимность гарантируется, – призывают в полиции.

Как сообщает сайт "Тернополяни", парень уже длительное время не живет дома, его видели в местных гостиницах и хостелах.

По данным издания, мать Горбатюка знала о преступлении. Как сообщили журналистам читатели, женщина призналась правоохранителям, что в ту ночь ее сын вернулся домой. По ее словам, он сообщил, что убил Татьяну Подвашецкую. После этого взял из дома несколько сотен долларов и, переодевшись, ушел из квартиры.

Мать разыскиваемого рассказала, что он якобы направился в сторону Львова автобусом. Однако есть информация о том, что подозреваемого видели в Тернополе.

Также сообщается, что Андрей Горбатюк был другом семьи убитой. Он дружил с ее мужем Русланом. Все трое даже были в эфире программы "Говорит Украина" в 2014 году, в котором обсуждалась тема "Мой сын превращается в демона".

В выпуске рассказывалось о том, что парень решил кардинально изменить имидж, но его стала бояться даже родная мать – он сделал себе татуаж глаз – залил черной краской глазные яблоки, сделал себе клыки, разрезал язык и стал похож на демона.

Напомним, 16 апреля в Тернополе, в одной из квартир многоэтажного дома, обнаружили тело 28-летней женщины со следами ножевых ранений. Об этом сообщают в полиции.

"Нашла тело женщины подруга ее мамы и рабочий, который делал ремонт в жилище погибшей. Они утром своими ключами открыли входную дверь и увидели ее тело. По предварительной информации, смерть потерпевшей наступила ночью", – сообщают в полиции.

Известно, что погибшая – 27-летняя Татьяна Подвашецкая. Как сообщают местные СМИ, женщина была достаточно известной в городе из-за множества татуировок на своем теле. Проживала погибшая вместе с мужем, они содержали тату-салон.

На месте преступления работали оперативники, эксперты и кинологи. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и причины убийства тернополянки. Открыто досудебное расследование – умышленное убийство.

По словам свидетелей, в преступлении предварительно подозревают знакомого пары, которого часто видели в их компании.

Тем временем, полиция Киева раскрыла нашумевшее убийство ювелира.

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