Убийство при самозащите в Тернопольской области. Ветерану АТО изменили меру пресечения

Суд в Тернополе лишь частично удовлетворил ходатайство адвоката и изменил меру пресечения ветерану АТО, который случайно убил нападающего

Тернопольский апелляционный суд изменил меру пресечения ветерану АТО, который защищаясь от нападающих, проникших в его дом, случайно убил одного из агрессивных мужчин. Ему назначили ночной домашний арест.

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Об этом сообщает пресс-служба суда.

Во время судебного заседания выяснилось, что 24-летний участник АТО помогает матери и брату, которые имеют инвалидность. Адвокат подсудимого просил не применять к подозреваемому меры пресечения, как это требовало обвинение. Однако суд лишь частично удовлетворил ходатайство адвоката, назначив ветерану ночной домашний арест — от 22 час. до 7 часов. Также ветеран должен сдать свой загранпаспорт.

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Напомним, 24-летний Андрей П. подозревается в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны (ст. 118 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2-х лет или ограничением свободы до 3-х лет, или лишением свободы до 2-х лет.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что подозреваемый был вынужден применить холодное оружие для самозащиты.