Убийство военного во Львовской области: стали известны первые подробности

Сегодня, 17:08

Табельное оружие погибшего капитана осталось на месте

Погибший был кадровым офицером. Фото: zaknews.in.ua
Погибший был кадровым офицером. Фото: zaknews.in.ua

Во Львовской области расследуют убийство 35-летнего капитана ВСУ, тело которого обнаружили сегодня около четырех утра в одной из воинских частей Львовской области.

Как сообщает источник "Сегодня": "Убийство произошло во время несения службы в одной из воинских частей села Липники Пустомытовского района. Погибший – житель Львова, кадровый офицер, служил в той же воинской части, где произошла трагедия".

Табельное оружие капитана осталось на месте. В тут ночь он заступил в караул,  на пост начальника караула. Также известно, что у военного осталась семья.

Напомним, во Львовской области, на территории одного из военных городков, в караульном помещении обнаружили тело начальника караула с двумя огнестрельными ранениями – в область головы и груди. ЧП произошло в ночь на 17 мая, около 04.50. 

Также известно, что в одной из воинских частей, расположенных в районе Яворовского полигона Львовской области, во время занятий по изучению личного состава умер резервист. Причина смерти –  острая сердечная недостаточность.

Кроме этого, во Львовской области, при выполнении учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы.
оружие, убийство, тело, табельное оружие

Вы сейчас просматриваете новость "Убийство военного во Львовской области: стали известны первые подробности ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Малыш умирал в муках. Фото: adi19.ru

Жуткая гибель: во Львовской области ребенка зажало в диване

Сегодня, 14:31

Мать оставила трехлетнего малыша смотреть мультики и ушла хлопотать по хозяйству

Украина

Фото: e-stock.us, Instagram

Убийце украинской миллионерши в Черногории грозит 40 лет тюрьмы

Вчера, 16:27

Полиция продолжает искать 22-летнего Арсения Станковича
Загрузка...

Харьков

Фото: полиция

В Харькове иностранец убил учительницу, которой делал ремонт в квартире

Вчера, 15:34

Сотрудникам полиции понадобилось несколько часов, чтобы установить личность злоумышленника и его местонахождение

Запорожье

Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Запорожские копы задержали подозреваемого: устроил пожар, чтобы скрыть убийство

Вчера, 15:02

Подозреваемым оказался ранее судимый мужчина 1987 года рождения

Запад

Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Фото: vesiskitim.ru

Во Львовской области после катания на велосипеде умер ребенок

Вчера, 14:15

Тело школьника было обнаружено в доме, где он проживал вместе с семьей

Происшествия

Погибшим оказался 20-летний военнослужащий-срочник

В Киеве нашли мертвым 20-летнего военнослужащего

Вчера, 13:18

Тело парня вытащили из водоема на территории воинской части  

Украина

Боевики лишились минометов. Фото: архив

Успешный рейд в тыл врага: ВСУ захватили оружие боевиков, появилось фото

Вчера, 10:44

Командир подразделения и его подчиненные, участвовавшие в рейде, представлены к государственным наградам

Одесса

Фото: pixabay.com

В Одессе военному моряку светит 15 лет за убийство сослуживца

Вчера, 05:58

Военнослужащий нанес оппоненту удар ножом в сердце

Евросоюз

Фото: blic.rs

"Творились ужасные вещи": эксперт назвал мотив убийства украинской миллионерши в Черногории

15 Мая, 18:56

По мнению психиатра, все свидетельствует о том, что убийство произошло в состоянии аффекта

Россия

фото из открытых источников

В российском Питере толпа до смерти забила украинца

14 Мая, 22:22

В российском Питере зверски убили украинца  
Загрузка...