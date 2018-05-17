Убийство военного во Львовской области: стали известны первые подробности
Табельное оружие погибшего капитана осталось на месте
Во Львовской области расследуют убийство 35-летнего капитана ВСУ, тело которого обнаружили сегодня около четырех утра в одной из воинских частей Львовской области.
Как сообщает источник "Сегодня": "Убийство произошло во время несения службы в одной из воинских частей села Липники Пустомытовского района. Погибший – житель Львова, кадровый офицер, служил в той же воинской части, где произошла трагедия".
Табельное оружие капитана осталось на месте. В тут ночь он заступил в караул, на пост начальника караула. Также известно, что у военного осталась семья.
Напомним, во Львовской области, на территории одного из военных городков, в караульном помещении обнаружили тело начальника караула с двумя огнестрельными ранениями – в область головы и груди. ЧП произошло в ночь на 17 мая, около 04.50.
Также известно, что в одной из воинских частей, расположенных в районе Яворовского полигона Львовской области, во время занятий по изучению личного состава умер резервист. Причина смерти – острая сердечная недостаточность.
Кроме этого, во Львовской области, при выполнении учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы.
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