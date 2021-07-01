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Мощная буря в Ровенской области: последствия непогоды просят признать чрезвычайной ситуацией

1 июля 2021 14:33

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Если в области признают ЧС, работники лесхозов смогут быстрее убирать поваленные деревья и привести леса в порядок

Сильный ветер с корнями вырывал деревья. Коллаж "Сегодня"

Сильный ветер с корнями вырывал деревья. Коллаж "Сегодня"

В Ровенской области лесоводы просят объявить чрезвычайную ситуацию регионального масштаба из-за непогоды. Так лесхозам будет проще ликвидировать последствия бури.

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Об этом сообщили в областном управлении лесоохотничьего хозяйства, пишет "Суспильне".

По словам первого замначальника управления Михаила Прокопчука, за несколько часов стихия нанесла ущерб почти на 100 млн гривен. Если в области объявят ЧС, работники смогут без возни с документами, а значит – быстрее ликвидировать последствия непогоды в лесах.

Сейчас в лесах сотни поваленных деревьев. Фото: Костопольский лесгосп

"Главная задача для работников гослесхозов – убрать поврежденные, поваленные и наклоненные деревья, быстро убрать из леса древесину, которая имеет ценность, ведь при такой погоде деловая древесина быстро становится обычными дровами", - сказал Прокопчук.

Речь идет о поврежденных почти 9000 гектаров леса. Самый большой ущерб понесли Березновский, Клесовский, Сосновский и Рокитновский гослесхозы.

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Сейчас власти рассматривают все обращения относительно последствий непогоды и в ближайшие дни областная комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит все вопросы.

Напомним, в тот же день мощная буря прошла во Львове. Ветер повалил деревья и снес летние террасы и крыши домов. Из-за шторма перестал ходить весь электротранспорт.

Также в Крыму выпала трехмесячная норма осадков. В результате под воду ушли прибрежные города, больше всего пострадала Ялта.

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