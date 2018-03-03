Учебные заведения Львова перевели в экономный режим подачи газа

Во Львове все образовательные учреждения города перевели в экономный режим подачи теплоносителя.

"Режим теплоснабжения в школы и садики перевели в экономный, чтобы сохранить систему от замерзания", – сообщили в ЛГКП "Львовтеплоэнерго".

Также во Львовском горсовете призывают владельцев индивидуальных газовых котлов уменьшить потребление газа в течение следующих 4-х дней для экономии энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что во многих областях Западной Украины школы и детские сады на несколько дней ограничивают учебный процесс в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике.

Напомним, 1 марта "Газпром" получил от "Нафтогаза" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. Россияне объяснили свое решение тем, что не было согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом". Российская сторона полагает, что без такого решения поставки газа невозможны, поэтому они не будут осуществляться с 1 марта. В "Нафтогазе" в свою очередь заявили, что удивлены таким решением "Газпрома". Украинская компания считает, что Россия нарушает требования Стокгольмского арбитража. Из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств Украина уже перешла на режим экономии газа. В Кабмине и "Нафтогазе" уверяют, что страна беспроблемно переживет морозные дни.