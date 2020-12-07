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Нападавшая – замдиректора школы: подробности избиения мальчика во Львовской области

7 декабря, 17:51

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Дело расследует полиция

На инцидент в школе Львовской области, где учительница накричала на детей и избила мальчика, уже отреагировали местные власти. Они заявили, что такое поведение преподавателя недопустимо и создали комиссию для рассмотрения этого вопроса.

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Об этом написали в Жолковской районной государственной администрации в Facebook.

Там отметили, что инцидент случился между заместителем директора школы по воспитательной работе и учеником 6-А класса во время перерыва.

В администрации подтвердили, что женщина перестала контролировать себя после грубого обращения ученика.

Об этом случае уже сообщили во Львовскую ОГА, в департамент образования ЛОГА. В Жолковском районе создали рабочую комиссию для выяснения всех деталей и принятия мер. Также об избиении сообщили в полицию.

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В свою очередь пресс-служба полиции сообщила, что правоохранители уже зарегистрировали этот случай, они проведут полную проверку.

Видео: Типичный Львов

Напомним, в Полтавской области воспитательница довела ребенка до слез перед прогулкой на улице.

Кроме того, ранее в Кропивницком вспыхнул школьный скандал. Родители детей второго класса решили не давать ребенку подарок во время новогоднего праздника.

Видео: Сегодня

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школа избиение полиция учительница Львовска область
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