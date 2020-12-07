Нападавшая – замдиректора школы: подробности избиения мальчика во Львовской области

На инцидент в школе Львовской области, где учительница накричала на детей и избила мальчика, уже отреагировали местные власти. Они заявили, что такое поведение преподавателя недопустимо и создали комиссию для рассмотрения этого вопроса.
Об этом написали в Жолковской районной государственной администрации в Facebook.
Там отметили, что инцидент случился между заместителем директора школы по воспитательной работе и учеником 6-А класса во время перерыва.
В администрации подтвердили, что женщина перестала контролировать себя после грубого обращения ученика.
Об этом случае уже сообщили во Львовскую ОГА, в департамент образования ЛОГА. В Жолковском районе создали рабочую комиссию для выяснения всех деталей и принятия мер. Также об избиении сообщили в полицию.
В свою очередь пресс-служба полиции сообщила, что правоохранители уже зарегистрировали этот случай, они проведут полную проверку.
Напомним, в Полтавской области воспитательница довела ребенка до слез перед прогулкой на улице.
Кроме того, ранее в Кропивницком вспыхнул школьный скандал. Родители детей второго класса решили не давать ребенку подарок во время новогоднего праздника.
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