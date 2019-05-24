"Учитель растопил печь, и начался урок": история прорыва из "камышей" к лучшей школе Львовской области

Жизнь школьников в селе Старичи за 20 лет настолько изменилась, что родителям страшно вспоминать пережитое























































































































"Мы учились в хате из глины и камышей, делили булку хлеба на весь класс, "получали" от жен советских офицеров и выманивали патроны у солдат"... Это не эпос, не мемуары ветерана УПА, а "совковая" быль маленького села на Западе Украины, откуда до Европы 40 км. Тогда Украина не была независимой, а в СССР больше были озабочены запуском космических ракет. Сегодня в Старичах – едва ли не лучшая школа на всю Львовскую область, с мастерскими, музеями, модными новшествами и душевыми для первоклашек. В день последнего звонка принято вспоминать школу. Наша история о том, как при сверхнизком старте в селе удалось достичь невообразимых высот.

Однажды во время урока выбежала мышь...

Обучение в Старичской 8-летней школе до 1996 года – это "трагикомедия" с участием детей и учителей, жестоко брошенных выживать своими силами. В школе из трех корпусов обучалось около четырехсот детей. В главном кирпичном здании времен Австро-Венгрии располагались три класса, библиотека и учительская. Второе помещение под кодовым названием "поповщина" – бывший дом священника, где устроили четыре класса, два из них – проходные. Третий корпус – селянская хата из глины и камыша (ее притянули с территории военного полигона, где раньше было много сел, а именно, из с. Курники). В этой "избушке" были еще два класса и маленький чулан для химических приборов.

Старое помещение на два класса. Фото: архив школы

Училась вся школа в две смены. Зимой, на рассвете уборщица растапливала в каждом классе печь. Дверь не закрывалась, окна – продувные, и ко второй половине дня все тепло улетало. Большую часть учебного года, пока не потеплеет, ученики сидели за партами в верхней одежде, а учительницы вели уроки, не снимая головных уборов. Дети даже успевали позабыть, какие у них прически.Если уборщица болела, растапливать печь перед уроком приходилось учителям.

В большинстве классов едва помещались два ряда парт на 16-20 учеников. Еще из обстановки – учительский стол, школьная доска и настенная вешалка. Со стен сыпалась известь. Детям негде было мыть руки, а уличный туалет – страшнее смертного греха. Не было столовой. Школьники за перекусом бегали через дорогу в "Шашлычную". Там военные и местные "смачно" пили водку с пивом, а дети покупали беляши. Естественно, в наши дни разгорелся бы жуткий скандал – школа и алкоголь в одном заведении! Но при Союзе на это никто не обращал внимания. Рядом находился продуктовый магазин – один на все село – и когда кто-то из учеников покупал домой хлеб (который в магазине быстро разбирали), его буханку всем классом рвали, как львы антилопу. Однажды шестиклассник купил соленую тюльку - угощался весь класс. Потом из-за жуткого запаха учительница не могла вести урок.

Однажды учитель физики писала на доске условия задачи, но вдруг доска рухнула на пол. Все признали – гравитация есть. А пол был таким дырявым, что хоть мелом затыкай. Как-то во время урока из такой дыры неожиданно выбежала мышь. Стоял дикий крик. Понятно, что по ночам грызуны тоже шныряли по классу, поедая хлебные крошки после учеников. К счастью, никто не заболел.

Дети любили свою школу часто устраивали праздники. Фото: архив школы, 1992 г.

По большим праздникам школьники выступали в клубе, помещении бывшей панской конюшни. Но никто из детей не думал унывать – все любили свое село, одна девочка даже стихи писала: "Иду в 2007-ом году по Рио-де-Старичи – чудному городу, где школа, дома – все блестит и в цвету". Таки "накаркала".

Подвиг учителя

Трудно представить, чем вдохновлялись педагоги, чтобы обучать детей вечным ценностям, ибо "камышовая хижина" – не единственное испытание. К корпусу "поповщина", что в 700 метрах от учительской, надо было еще "добежать" и остаться невредимой за 10-15 минут перемены. Сложность в том, что зимой дорогу никто не чистил от снега, а осенью она превращалась в грязное месиво. В то же время, многие из местных успешно заканчивали свою школу, поступали в ВУЗ и возвращались домой преподавать.

Поскольку школа была 8-летней, чтобы получить полное образование, поступить в университет, дети ходили пешком в соседнее село, по 3 км в одну сторону. Особенно "весело" было зимой, когда в поле гулял дикий ветер, а школьницы – в формах до колен и осенних сапогах. Лихие 90-ые ...

"Сельским бананов не давать"

Единственный на то время центр цивилизации в Старичах – это военный городок, где проживали семьи военнослужащих из бригады связи. Семьи военных жили в комфортных многоэтажках с газовым отоплением, водоснабжением и всеми благами. На территории был даже книжный магазин, не говоря уже о парикмахерской, амбулатории и детском садике.

Но сельских детей из военного городка гоняли, особенно, когда раз в год туда привозили мороженое. Или бананы. "Сельским не давать, и что это за дети!", – кричали в магазинах жены офицеров, когда кто-то из "чужих" вдруг хотел сладкого. Хотя были среди этих женщин и добрые, а самые отважные шли учительствовать в сельскую школу.

Работала в военном городке и начальная школа для отпрысков советских военных, без мышей и печей. А старшеклассников возили автобусами в Новояворовск. Иногда водители подбирали сельских по дороге, хотя по правилам не имели права делать этого.

Зато дети имели "право" на многое, даже без спортивных секций и худкружков. Самые смелые шли в лес, где собирали опавшие листья, могли нарваться на гадюку или солдата-беглеца, и выманить у него патрон. Просто так, чтобы было...

Почему так?

По словам местных, советская власть планировала пустить село Старичи под выселение, но на самом деле попросту брала его "измором", ожидая, когда люди уйдут сами. Ведь во времена СССР ради создания Яворовского полигона выселили около 150 сел и хуторов, множество крестьян вывезли в другие области. В общем, для военных целей было изъято более 40 тыс. гектаров земли.

Однако старичане крепко держались за свои корни, а в их школу добирались дети из соседних сел Верещица и Воля Старичская. Однако с началом независимости Украины начались разговоры о постройке новой школы.

"Помню, как прямо на уроке к нам приехала съемочная группа с телевидения, с депутатом, а в классе под портретом Ленина была большая "колдобина". Кто-то из них спрашивает: да как же так? Один из наших учеников "выдал" – а вы школьную доску снимите, так вообще выйдете на улицу", – делится одна из бывших учительниц Галина Иосиповна.

И что теперь...

С тех пор прошло чуть больше 20 лет. В 1996 году в Старичах открыли новую школу – в два этажа и на 350 мест. Площадь школы – 3 тыс. кв метров. Все 11 классов – в одном здании, где спортзал, столовая, санузлы, отопление и даже душевые для первоклашек. Там вместе учатся дети из села и того же военного городка, где теперь живут семьи украинских военных. Но теперь никто никого не гоняет.

Новая школа. Фото: Т.Самотый

"От прошлой школы остались лишь воспоминания и те же учителя. Когда впервые увидела их здесь, то казалось, что они помолодели", – рассказывает бывшая ученица, а теперь учитель географии Мария Дмитриевна.

Да что и говорить: если старая школа была похожа на древнюю эпилептическую бабушку, то новая – как живой молодой организм, который мощно развивается.

Не так давно дирекция школы благодаря иностранному гранту и работе с общественными организациями получила современное оборудование для швейной и кулинарной мастерской. Дети больше не ищут в лесу приключений – здесь много кружков, столярная мастерская, музей народного искусства, а также изделий из рогозы. Да, музей рогозоплетения – единственное напоминание в новой школе о камыше.

На экскурсии и мастер-классы в Старичи приезжают дети из школ всего Яворовского района и даже Львова. Ведь все, что есть в экспозициях музея – аутентичные деревянные игрушки, старые вышивки, тростниковые изделия, можно смастерить самому.

"А недавно в школе в рамках Программы гуманитарной помощи Посольства США реализовали крупный проект – утеплили фасад, поменяли на энергосберегающие окна и двери, сделали капитальный ремонт санузлов и реконструировали систему освещения. А за счет средств районного совета провели капитальный ремонт большей части крыши. Примерный бюджет ремонтных работ – 300 тыс. долларов. Оценить результат в школу приезжала даже посол США в Украине Мари Йованович", – рассказывает директор школы Наталья Косык.

Сейчас школа в процессе создания интерактивной лаборатории для учеников: современной библиотеки, физической лаборатории, нового компьютерного кабинета. Все делается за средства районного бюджета.

Здесь уже никого не пугают мыши (не прижились), но с детьми работает психолог, который помогает решать даже личное. Кроме того, старичская школа – это почти отдельная "государство", где есть правительство, президент, где проходят демократические выборы, а все школьные вопросы решают при участии детей. Каждый понедельник в классах включают радиоэфир с последними школьными новостями и планами на неделю.

А на уроки английского к детям для живого общения приходят капелланы армии США. Таким образом, в школе действует "англоязычный клуб", чтобы школьникам было легче изучать разговорный язык; занятия проходят даже в спортзале.

Урок английского с иностранными "учителями". Фото: архив школы

А что за стенами школы? Территория – 4,5 га, где большой сад, клумбы, "зеленая школа" под открытым небом для малышей и даже маленькая "крыивка". За каждым классом – отдельно закрепленный участок, где дети пробуют себя в ландшафтном дизайне; часто им помогают родители. Рядом со школой – сосновый лес, пение птиц, но чащи давно чисты от гадюк. Словом, сплошной курорт и анти-стресс.

А главное, что местные жители, несмотря на всеобщую "моду", не бегут из села, а их детям есть где развиваться.

"Я начинала работать в Старичах учителем географии, еще в старой школе. И сегодня рада, что нам удалось все так изменить. У нас в школе нет лучших или худших учеников. Кто не тянется к учебе, умеет забивать мяч, кто не силен в спорте – может создавать художественные изделия, кому не нравится рукоделие – идет в экологический кружок выращивать цветы. Каждый может найти свое, и бывает, что дети даже не хотят идти из школы домой", – говорит директор школы Наталья Косык.

Директор школы искренне любит свою работу. Фото: Facebook

По словам Натальи Михайловны, в школе каждый ребенок сам выбирает, чем ему заниматься, поскольку есть школьники активные, а есть интроверты, и здесь главное – индивидуальный подход к каждому.

К сожалению, не обошлось и без последствий войны. Школа носит имя бойца Юрия Костива, который здесь учился, был мобилизован в 2014 и погиб в том же году под Зеленопольем на Донбассе. Однако, историю 25-летнего героя знает и чтит каждый ученик.

Новое поколение

Перон Анастасия, ученица 9 класса:

"Мне очень нравится наша школа, тут проходит много интересных акций, и это большая заслуга самих учащихся. Многие учителя нас понимают и поддерживают. Если о минусах, то хочется больше современных новшеств на уроках. У нас нет проекторов, интерактивных досок, а без этого трудно достичь высокого уровня в работе как преподавателям, так и ученикам. Но в целом, думаю, что, получив базовое образование именно здесь, мне удастся стать хорошим журналистом".

Новое поколение. Фото: Т. Самотый

Барандий Дарья – президент школы:

"Наша школа постоянно меняется, и каждый раз здесь что-то новое. Хочется, чтобы интересных, современных уроков было еще больше и по разным предметам, чтобы уроки становились еще более живыми и контактными. Сама собираюсь идти в медицину, и, возможно, получив высшее образование, вернусь в Старичи"

Коломиец Юля, 9 класс

"Здесь много перспектив, я пробовала перейти учиться в другую школу, но ничего лучше не увидела. Хочу быть психологом. Не знаю, в будущем буду ли жить здесь, или нет, но люблю Старичи и благодарна всем учителям".

Ранее сообщалось, что в селе Старичи Яворовского района участники группы гражданско-военного сотрудничества американской армии помогли сделать ремонт в местной школе. Это здание попало в список объектов, которые подлежали восстановлению по Программе гуманитарной помощи Правительства США.

Также мы писали, что Министерство образования и науки Украины предоставляет школам самостоятельно решать, когда их учащиеся могут уходить на каникулы, и сколько будут отдыхать. При этом Минобразования определяет только даты начала и окончания учебного года. Главное, чтобы каникулы в течение этого учебного года в общей сложности составляли не менее 30 дней.

Смотрите также видеосюжет о "гаперах" – абитуриентах, которые устраивают длительный "перерыв" перед поступлением в вуз.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Учитель растопил печь, и начался урок": история прорыва из "камышей" к лучшей школе Львовской области". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"