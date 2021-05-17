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Учительница "накормила" ребенка бумагой и размахивала ножом. Подробности скандала во Львовской области

17 мая, 20:11

Мария Дмитренко , Оксана Лабойко

Мальчик настолько испугался, что не сразу рассказал о случившемся родителям – как узнали об инциденте и что говорит педагог

Во Львовской области учительница информатики размахивала перед глазами семиклассника ножом и пыталась накормить его бумагой. А все потому, что у ребенка не было ручки, поэтому педагог посоветовала 12-летнему Владиславу писать собственной кровью.

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Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Видео: Сегодня

"Мне просто, когда бросили самолетик, я поднял его на парту, а учительница увидела и подумала, что это я его бросил и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки и сказала, что я сейчас кровью буду писать и пальцы мне порежет", – вспоминает ребенок.

Одноклассники Владислава подтверждают это.

"Учительница говорит: "Отрежь себе пальцы и пиши кровью". После чего ученик ей сказал: "Хорошо". И учительница ушла в свою каптерку, а вернулась с ножом и замахнулась", – говорит одноклассница мальчика Анна.

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Девочка рассказала родителям, а ее мама написала об этом в родительском чате.

"Я не знаю, чем он руководствовался, что не рассказал сразу. Возможно, он настолько сильно испугался. Но когда он начал об этом рассказывать, его глаза были полны слез, его трясло. В любом случае он был в стрессе", – отмечает мама пострадавшего ребенка Анна.

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Родители обратились в полицию. Правоохранители отправились в школу. В кабинет директора пригласили Надежду Волощук – ту самую учительницу информатики.

Учительница начала извиняться и оправдывается, мол, Владислав ее довел до нервного срыва. Об этом она сказала отцу. А вот журналистам не захотела объяснить, почему дала волю эмоциям.

После инцидента Надежда Волощук подала заявление на увольнение. Родители Владислава планируют судиться из-за травли.

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Ранее мы сообщали, что на Львовщине суд оштрафовал директора школы за буллинг над учениками.

Также напомним, с января 2019 года за травлю и любое насилие в учебных учреждениях предусмотрена ответственность.

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