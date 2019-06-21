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Учительница ударила ученика в одной из школ на Буковине, инцидент сняли на видео

21 июня, 22:26

Видео разместили в соцсетях, и о досадном случае узнали все


Дергала за одежду и била по затылку – на Буковине учительница при всем классе поиздевалась над школьником. Конфликт сняли ученики еще в конце учебного года. Но огласки событие приобрело только сейчас. Пока полиция и педагоги выясняют все обстоятельства, "Сегодня" провели собственное расследование.
  
Дети сидят тихо в классе. Взрослая женщина, педагог, "воспитывает" одного из учеников. Парень замер и не шевелится. Учительница кричит, дергает его за одежду и даже бьет по голове.

Это видео скрыто сняли дети в Грозинецком учебно-воспитательном комплексе. Пятиклассника Богдана отчитывает учительница французского языка. Не за обучение, а за своего сына, тоже пятиклассника – Сашка.

"Еще раз ты к нему придерешься, я не знаю что тебе сделаю! Дай ему покой! Дурак ты такой! Что же ты лезешь к нему?", – тянет за ухо и бьет по затылку ученика учительница.

Видео разместили в соцсетях, и о досадном случае узнали все.

"Во время предварительной проверки было установлено, что данное событие имело место в мае. Но по данному поводу в органы полиции или другие правоохранительные органы никто не обращался", – говорит начальник сектора ювенальной превенции Управления нацполиции в Черновицкой области НИколай Басараб. 

В учебном заведении сейчас ремонт, однако обсуждают не цвет стен, а услышанное и увиденное. Педагоги проводят свою проверку, общаются с родителями и детьми. А учительница французского – в кабинете директора. По словам руководительницы, она к журналистам выходить категорически отказывается.

"Учительница работает 28 с половиной лет. За все эти годы она показала себя, как хороший человек, хороший учитель. Таких инцидентов у нас в школе не было. Это конфликт детский. Она просто является мамой одного из мальчиков", – отмечает директор Грозинецкого учебно-воспитательного комплекса Алина Хащева.

Из-за чего пятиклассники поссорились журналистам "Сегодня" объясняет бабушка Богдана.

"Ну, они там обзывали друг друга, дергали. Эта учительница с давних времен детей обижала и всю школу обижает. Она еще его отца била и дергала", - говорит бабушка пятиклассника Зинаида Рикаловская.

О том, что произошло, Богдан дома ничего не рассказал. Поэтому семья узнала о скандале из соцсетей.

Одноклассники ребят говорят – Саша и Богдан дружат. Но в тот день из-за мелочи начали оскорблять друг друга. Дети уже даже не помнят, с чего все началось. Однако, говорят, учительский сын при малейшей проблеме жалуется маме. Поэтому, порки за своего ребенка эта педагог часто выдает.

"Имеем что имеем, она не имела права этого делать, ни как мама, ни как учитель", - говорит директор Алина Хащева.

В конце концов, учительница французского, которая распускала руки, написала заявление на увольнение. И в полиции уже начали уголовное производство. Педагогу инкриминируют статью за избиение и истязание.

Напомним, в России ребенка жестко наказали за непатриотизм. Скандал в детсаду на Кубани – директор детсада назвала ребенка "подонком" и заставила целовать землю за нелюбовь к России.

А учительницу из Нью-Йорка (США) Лорен Миранду уволили из-за "голого селфи". Женщину попросили уйти из школы, когда ученики начали рассматривать на уроках ее снимок топлесс. Впрочем, сама Лорен считает свое увольнение незаконным, и требует моральной компенсации - три миллиона долларов. 

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Тег дети, школа, избиение, учительница, учитель, буллинг

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