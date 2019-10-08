Ударил начальника ножом: на Буковине отдали под суд пограничника

На Буковине будут судить военнослужащего Черновицкого пограничного отряда, подозреваемого в нанесении телесных повреждений своему начальнику. Об этом сообщают в пресс-центре ГБР.
Досудебным расследованием установлено, что в ответ на замечание своего начальника, военнослужащий нанес ему удар ножом в спину. В результате удара у потерпевшего была повреждена селезенка. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы телесные повреждения являются тяжелыми.
В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет (ч. 3 ст. 405 Уголовного кодекса Украины).
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