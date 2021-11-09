Ударило током: в Ровенской области из-под вагонов достали обгоревшего 12-летнего мальчика (фото)

В Ровенской области, где недавно автомобиль сбил коляску с ребенком, вблизи железнодорожной станции спасатели из вагонов достали подростка, которого ударило электротоком.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Ровенской области.
Детали инцидента
Случай произошел в городе Дубно. 9 ноября в 17:44 в Службу спасения поступило сообщение о том, что недалеко от железнодорожного вокзала в городе Дубно по ул. Железнодорожная ребенка травмировало током. На место инцидента направили дежурный караул 5-й Государственной пожарно-спасательной части Дубно. До прибытия спасателей была отключена от электрического тока контактная линия.
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Что с ребенком?
Прибыв на место вызова спасатели установили, что парня 2009 года рождения ударило током после чего он упал между вагоны. Осмотрев его работники Службы спасения осторожно достали подростка и передали работниками скорой медицинской помощи. 12-летний дубенчанин в тяжелом состоянии с электротравмой был доставлен в ожоговый центр.
В Полтавской области девочку ударило током на рыбалке
В Полтавской области в реанимацию госпитализировали 8-летнюю девочку. Ее ударило током во время рыбалки.
Девочка забросала рыболовный спиннинг и задела линию электропередачи. У нее диагностировали впечатление электротоком, ожоги обеих ладоней и левой голени. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию детской больницы в Кременчуге.
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