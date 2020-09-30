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Угнали машину и похитили человека: во Львове задержали двух подозреваемых

30 сентября, 16:10

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Им грозит до 8 лет тюрьмы

Во Львове правоохранители задержали злоумышленников, которых подозревают в похищении человека и угоне автомобиля.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел на улице Брюховицкой. В полицию обратилась 28-летняя девушка. Она сообщила, что неизвестные избили ее бывшего мужа и угнали автомобиль Audi А6, который принадлежит девушке.

По предварительным данным, двое 38-летних злоумышленников заранее сговорились о преступлении. Копы задержали подозреваемых и изъяли автомобиль. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данному факту следователи открыли уголовные производства по статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека" и "незаконное завладение транспортным средством". Им грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина похитил девушку и устроил ночные гонки с полицией.

Также напомним, в Одессе задержали участников банды, которые похищали людей ради выкупа.

Кроме того, под Киевом несколько человек, угрожая оружием, затолкали мужчину в автомобиль Volkswagen Transporter и увезли в неизвестном направлении. Подробности в видеосюжете:

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Львов угон полиция похищение
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