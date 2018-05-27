Украина инконита: в Луцке находится самый длинный в мире дом

В доме больше 3 тысяч квартир, 88 подъездов, он растянулся на три километра и занимает два проспекта

Знаете ли вы, где находится самый длинный в мире дом? – Нет, не в Нью-Йорке, не в Стокгольме и даже не в Москве – а у нас, в Луцке. В нем больше 3 тысяч квартир, 88 подъездов. Здание растянулось на три километра и занимает 2 проспекта. А еще этот дом может сам зарабатывать деньги.

В полной экипировке поднимаемся на крышу, обычной с виду девятиэтажки. Отсюда Луцк как на ладони. А вот где заканчивается наш дом, не видно.

"Только по условно прямой его длина 1750 метров. Если считать эти отросточки – это почти 3000 метров", – говорит экскурсовод Иван Шворак.

С высоты птичьего полета дом-гигант напоминает пчелиные соты. Он растянулся вдоль двух проспектов. В нем 88 подъездов и больше трех тысяч квартир. Только ЖЕКам за его обслуживание жильцы платят больше трех миллионов гривен в месяц.

Архитектору Василию Маловице было 33, когда он спроектировал здание, выходящее за рамки советских стандартов.

"Впервые в истории архитектуры было применено решение трех лучевых вставок, то есть дома начали строиться под углом в 120 градусов", – рассказывает сын архитектора Павел Маловица.

Строили дом 10 лет. Попасть в книгу рекордов архитектор не стремился, вспоминают его дети. Хотел соорудить комфортный жилой комплекс. И у него получилось.

Этот дом – целый микрорайон. Со своими садиками, школами, аптеками, супермаркетами. Здесь проживает около десяти тысяч человек. Чтобы обойти этот дом пешком, нужно больше часа. Дворами быстрее, но легко потеряться. Поэтому вызываем такси.

Таксист не удивлен. Говорит, сразу видно – не местные.

Чтобы самый длинный дом в мире туристы могли увидеть не только с земли – местное турагентство предложило использовать для экскурсий и даже для торжественных мероприятий... его крышу. А половину заработанных денег отдавать на благоустройство подъездов и дворов.

"В Стокгольме, Нью-Йорке, Москве, даже в Киеве и Львове есть экскурсии по крышам, но это просто экскурсии по простым крышам. А у нас есть непростая крыша. У нас есть крыша самого длинного дома в мире", – рассказывает директор туристического агенства Виталий Новицкий.

Местные власти – за. Теперь слово за жильцами. Только от них зависит, станет ли их дом еще популярнее.

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