Украинцев из Китая могут привезти во Львов: люди "штурмуют" госпиталь (видео)

В Винниковском госпитале уже прошли обучения для размещения больных

Самолет, который эвакуирует украинцев из охваченного коронавирусом Китая, может приземлиться во Львовском аэропорту. Из-за этого в городе разгорелась паника – люди не хотят, чтобы эвакуированных поселили в местных госпиталях.

Заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко во время брифинга рассказал, что в перечень учреждений, в которых должны провести обучение на случай необходимости размещения больных коронавирусом, входят два львовских. В частности, речь идет о Львовской областной инфекционной больнице и Винниковском военном госпитале.

В Винниках эти обучения, по словам и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько, состоялись утром 19 февраля. Местные СМИ же говорят, что пациенты больницы собирали вещи для выезда и был освобожден целый этаж.

Васько добавил, что из госпиталя отпустили только тех пациентов, которых готовили к выписке сей день. Также определили, в какие заведения можно будет перевести других пациентов.

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Несмотря на все, у Винникивского военного госпиталя, уже собрались десятки людей. Они протестуют против размещения в учреждении эвакуированных из Китая украинцев. Местные уверяют, что будут стоять до последнего и грозятся принести шины.

Во Львовской ОГА заявили, что пока не знают, куда именно отправят украинцев из Китая. Но Львовский аэропорт рассматривают как один из тех, где может приземлиться борт. По словам чиновников, аэропорт к этому готов.

Ранее мы писали, что из Уханя для новостей "Сегодня" журналист будет готовить ряд сюжетов о ходе эвакуации. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе.

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Александр Махов. Фото: канал "Украина"

Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на канале "Украина" будут выходить в выпусках в 19:00, 23:00.

Напомним, как сообщалось, в целом из китайской провинции Хубэй планируется вывезти 49 украинцев и 25 иностранцев. В частности, на украинском самолете вылетят граждане Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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