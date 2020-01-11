Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

Украинцев предупредили о лавинной опасности в Карпатах

11 января, 10:07

Лавины могут сходить из-за оттепели

/ Фото: Facebook

Синоптики предупредили об опасности схода лавин в Карпатах. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 11 января, в связи с оттепелью, в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность", – говорится в сообщении.

Кроме того, опасность схода снежных лавин сохранится и в горных районах Ивано-Франковской области.

Реклама

Ранее мы писали, что на высокогорье украинских Карпат высота снежного покрова местами достигает 61 сантиметра. Об этом сообщили в Отделе гидропрогнозов Украинского гидрометцентра по снеголавинной ситуации.

Также мы сообщали, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Напомним, что новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

снег Карпаты спасатели лавины опасность ГСЧС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленского заметили на лыжном курорте в Буковеле: появилось фото
Зеленского заметили на лыжном курорте в Буковеле: появилось фотоПолитика
В лобовом ДТП на трассе Киев – Чоп погиб трехлетний ребенок: фото и подробности
В лобовом ДТП на трассе Киев – Чоп погиб трехлетний ребенок: фото и подробностиЗапад
Пять часов на предотвращение взрыва: в Ровенской области случилось ДТП с цистерной, перевозившей газ
Пять часов на предотвращение взрыва: в Ровенской области случилось ДТП с цистерной, перевозившей газЗапад
В многоэтажке Ровно прогремел взрыв и начался пожар: людей эвакуировали
В многоэтажке Ровно прогремел взрыв и начался пожар: людей эвакуировалиЗапад
На Буковине чиновницу уволили за комментарий в Facebook
На Буковине чиновницу уволили за комментарий в FacebookЗапад
Грипп в Украине: названы области, где количество больных растет
Грипп в Украине: названы области, где количество больных растетУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...