Украинцев предупредили о лавинной опасности в Карпатах

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Синоптики предупредили об опасности схода лавин в Карпатах. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 11 января, в связи с оттепелью, в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность", – говорится в сообщении.

Кроме того, опасность схода снежных лавин сохранится и в горных районах Ивано-Франковской области.

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Ранее мы писали, что на высокогорье украинских Карпат высота снежного покрова местами достигает 61 сантиметра. Об этом сообщили в Отделе гидропрогнозов Украинского гидрометцентра по снеголавинной ситуации.

Также мы сообщали, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Напомним, что новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

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