Украинцы против торговли землей: аграрии перекрывали трассы в 13 областях страны

На главных автомагистралях Украины сегодня, 11 ноября, проходили масштабные акции протеста под лозунгом – "Нет распродаже Украины". Украинские аграрии со своей техникой перекрыли дороги на 17 участках в Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волынской, Ровенской и Львовской областях. Все задействованы 13 регионов.

"Люди, возмущенные действиями власти в вопросах введения рынка земли. Несмотря на свои обещания не ставить на рассмотрение ни один из таких законопроектов, проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым открывается рынок земли, уже включен в проект повестки дня работы Верховной Рады Украины на следующей неделе", – сообщается на сайте Всеукраинской аграрной совета.

Окончательное решение должно быть принято на очередном заседании согласительного совета. Это означает, что власти планируют принять данный законопроект до проведения парламентских слушаний по земельной реформе, которые назначены на 4 декабря 2019.

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Участники акции будут требовать отозвать оба законопроекты (№2178, №2178-10), поскольку они направлены на полную "олигархизацию" аграрного сектора и тотальное уничтожение малого и среднего фермера.

"82 % граждан Украины, по данным соцопросов, категорически против продажи сельскохозяйственных земель иностранцам. Также игнорируются обращения людей и решение 15 областных и 64 районных советов, акции протеста, во время которых аграрии и фермеры призвали правительство и депутатов отозвать поданные законопроекты о рынке земли", – добавляют аграрии.

Участки дорог, где были запланированы акции протеста:

• Черкасская область: автодорога М05, вблизи г. Жашков (поворот на с.Тихий Хутор); автодорога Е95, пост полиции вблизи Умань.

• Черниговская область: автодорога М01, с. Кипти Козелецкого района.

• Тернопольская область: трасса возле села Романово Збаражского района.

• Кировоградская область: автодорога М12, в 10 км. от м.Новоархангельськ.

• Николаевская область: автодорога М14, окружная дорога Николаев, на повороте на с. Старая Снигиревская, Витовского района.

• Хмельницкая область: автодорога Е50, с.Прибузьке.

• Винницкая область: автодорога вблизи с. Писаривка Винницкого района; автодорога у с.Махнивка (на перекрестке), Казятинский район, автодорога Р36, пгт Шпиков Тульчинского района.

• Одесская область: автодорога М05, Е 95

• Полтавская область: автодорога М03, с. Чутово.

• Волынская область: автодорога М19, Т0311, с. Вербка, Владимиро-Волынский район.

• Ровенская область: автодорога М06, с. Дядьковичи

• Львовская область: автодорога Н17, с. Малые Подлески, Жовковский район.

• Житомирская область: автодорога М21, Бердичевский район

Новости "Сегодня" писали, что мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Петр Порошенко в феврале-2019.

Также сообщалось, что 19 сентября министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов перечислил основные положения оборота земель в Украине.

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