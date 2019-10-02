Украинцы с пересаженными органами покорили Говерлу

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Украинцы с донорскими органами установили национальный рекорд – они покорили Говерлу, чтобы доказать – жизнь после трансплантации может быть насыщенной и полноценной.

"Сегодня" прошли маршрут вместе с несокрушимыми духом людьми.

Особая экспедиция стартовала у подножия Говерлы.

"Такого в Украине еще не было, и, я думаю, что это должен быть очень фантастический рекорд", – говорит эксперт Национального реестра рекордов Украины Павел Горишевский.

28 бывших пациентов, которые сейчас живут с донорскими почками, печенью и сердцами, преодолевают первый этап. Рядом с ними – родные, спасатели и врачи.

"Сейчас с нами поднимаются на гору пять человек с пересаженными сердцами. Это молодые ребята. Я смотрю, как они преодолевают первые метры. Они спокойно поднимаются", – говорит врач-кардиолог Гавриил Ковтун.

"Ну я должен подняться первым. Я и сейчас шел самый первый, и поднимусь самый первый", – говорит участник восхождения Юрий Коханчук, живущий с донорским сердцем.

Юрий – первый из украинских детей, которым пересадили сердце. Операцию делали в Индии более трех с половиной лет назад. Сейчас парень живет в полную силу.

"Он практически не слезает с велосипеда, на котором умудрился ногу подвернуть, руку сломать после трансплантации", – говорит отец Юрия Александр Коханчук.

За спиной – треть пути. Высота – 1500 м. Трое участников восхождения останавливаются. Заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук жмет руку мальчику с донорским сердцем.

"Ты – самый-самый лучший! Понял меня? Значит, задача твоя – спокойно спуститься вниз и дождаться всех нас", – обратился Загрийчук к одному из участников.

Чиновник преодолевает маршрут вместе со всеми, чтобы привлечь внимание и законодателей, и общества к вопросу трансплантации. Ведь с нового года могут запретить пересадки органов от родственников. А так называемого посмертного донорства в Украине вообще нет.

"При посмертном донорстве один донор может спасти 5-6 жизней. Это много. Поэтому именно это мы хотели бы изменить", – отметил Загрийчук.

Вершина еще далеко. Кое-кому вверх приходится карабкаться. Дорога скользкая, еще и камни под ногами скачут.

Кроме крутого подъема, приходится преодолевать еще и встречный ветер, который, чем выше, тем становится сильнее.

Более четырех изнурительных часов – и участники оказываются на вершине самой высокой горы Украины. Обычно отсюда открывается прекрасный вид. Но сейчас все окутал густой туман.

Но мгла не скроет счастливых улыбок покорителей. Марина Зеленюк 11 лет жила на гемодиализе, преодолевая редкую болезнь крови, из-за которой отказали почки. Донор нашелся в Беларуси, два года назад. С тех пор Марина покорила и гору Чегет на Кавказе.

"Это моя вторая вершина, но я обязательно еще сюда вернусь в следующем году. Буду покорять. Горы – любовь навеки", – говорит участница восхождения Марина Зеленюк.

На горе люди с донорскими органами цепляют символическую ленту, чтобы вернуться сюда еще раз. Национальный рекорд – установлен.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что украинцы годами ждут донорские органы и вынуждены искать спасение за рубежом. Почему при действующем законе о трансплантации у наших хирургов были связаны руки.

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